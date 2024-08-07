Adana'dan sonra Akdeniz açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

07 Ağustos 2024 11:53 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:56

Bugün meydana gelen sarsıntılara Kandilli Rasathanesi verileri ile ulaşabiliyorken Akdeniz açıklarında olan sarsıntının ardından Antalya, Alanya, Muğla'da deprem mi oldu sorusu vatandaşın gündeminde yer aldı.

ANTALYA, İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 7 Ağustos günü Akdeniz açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde olan sarsıntı şehirlerde pek hissedilmezken derinliği 5,5 km olarak ölçüldü.

ADANA KOZAN'DA DEPREM SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

7 Ağustos günü Adana sabah saatlerinde 3 deprem ile sarsıldı. İlki 4,6 büyüklüğünde olurken diğeri 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde oldu.

Sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını şu sözlerle duyurdu:

"Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz"