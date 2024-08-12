Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

12 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:29

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.

Bugün saat 16.04 sıralarında Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Çorten Mahallesi'nde bulunan bir tarlada çıkan anız yangını rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

ADANA İMAMOĞLU ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Rüzgarın etkisi ile giderek büyüyen alevleri ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Helikopter, 4 arazöz ve 3 su tankı ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.