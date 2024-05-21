Adanaspor, kulübün satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu

21 May 2024 23:37 - Güncelleme : 21 May 2024 23:44

Adanaspor, kulübün satışıyla ilgili önemli bir adım atarak iş insanı Ergin Göleli ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Yönetim, kulübün geleceğiyle ilgili detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Kulübün açıklamasında:

"Adanaspor'un geleceği için iş adamı Ergin Göleli ile kulübün satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte kulübümüzün menfaatleri ve geleceği ön planda tutulacaktır. Görüşmeler, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde, tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Bu önemli süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır."

"Adanaspor yönetimi olarak, taraftarlarımızın ve kamuoyunun desteğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını vurgulamak isteriz," denildi.