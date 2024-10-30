ADARAY 8 yılın ardından seferlerine yeniden başladı: ADARAY ücretsiz mi?

30 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:03

Sakarya’da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hizmete girdi. ADARAY’ın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.

Adapazarı-Arifiye ilçeleri arasında hizmet verecek olan ADARAY, trafik yükünü hafifletme, ekonomiye katkı sunma ve hızlı yolculuk imkanı sunabilme amacıyla 8 yılın ardından yeniden seferlerine başladı.

ADARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Sakarya​ Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ADARAY'ın ilk bir ay boyunca tüm vatandaşları ücretsiz taşıyacağını söyledi.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşın güvenli, huzurlu şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için gayretle çalıştıklarını anlatan Alemdar, hedeflerinin, hattı Sapanca Kırkpınar'a kadar ulaştırmak olduğunu, ADARAY'la trafik yükünü hafifletmeyi, ekonomiye katkı sunmayı ve hızlı yolculuğu amaçladıklarını söyledi.

ADARAY NE KADAR OLACAK?

Yeniden ulaşım hizmeti verecek olan ADARAY ile ulaşımda tam kart ücreti 15 lira olacak. Ayrıca engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar, ücretsiz seyahat edebilecek.

Belediye otobüslerinde uygulanan ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi, ADARAY’da da geçerli olacak.