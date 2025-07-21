Adil Kılıçdaroğlu öldü mü, neden? Eski CHP Genel Başkanı için üzücü haber

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'ndan acı haber geldi. Geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden ismin hayatına dair bilgiler araştırılırken ölüm haberinin ardından kaç yaşında olduğu da merak edildi.

ADİL KILIÇDAROĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olarak tanınan isim geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. kilicdarogluk’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." sözleri ile vefat haberini paylaştı.

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olarak tanınıyordu. 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dünyaya geldi.