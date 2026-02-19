Adıyaman İmsakiye 2026! Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Adıyaman ilçe ilçe iftar vakti

Kategoriler
Adıyaman sahur ve iftar vakitleri, takvim olarak duyuruldu. Genç, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahularına uyanacak. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapacak müslümanlar iftar saatlerine göre hareket edecek. Ramazan ayında kılınacak nafile namazı, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlerine verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda cennet kapıları ardına kadar açık olurken müslümanların yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre hareket edecek. Adıyaman’da ilçelere göre iftar ve sahur vakitleri değişebilecek. Peki Adıyaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte, Adıyaman 2026 Ramazan imsakiyesi…
Adıyaman’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Adıyaman’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:29 olacak.
Adıyaman’da Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut gibi ilçelerinde iftar vakitleri 1-2 dakika değişiklik gösterebilir. Adıyaman ilinde ilk iftar 18:18’de yapılacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:29
|05:45
|07:05
|12:51
|15:55
|18:18
|19:43
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:27
|05:44
|07:03
|12:51
|15:55
|18:19
|19:44
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:26
|05:42
|07:02
|12:51
|15:56
|18:20
|19:45
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:25
|05:41
|07:01
|12:51
|15:57
|18:21
|19:46
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:24
|05:40
|06:59
|12:51
|15:58
|18:22
|19:47
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:22
|05:39
|06:58
|12:51
|15:58
|18:23
|19:48
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:21
|05:37
|06:57
|12:51
|15:59
|18:25
|19:49
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:20
|05:36
|06:55
|12:50
|16:00
|18:26
|19:50
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:19
|05:35
|06:54
|12:50
|16:00
|18:27
|19:51
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:17
|05:33
|06:53
|12:50
|16:01
|18:28
|19:52
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:16
|05:32
|06:51
|12:50
|16:02
|18:29
|19:53
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:15
|05:31
|06:50
|12:50
|16:02
|18:30
|19:54
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:13
|05:29
|06:48
|12:49
|16:03
|18:31
|19:55
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:12
|05:28
|06:47
|12:49
|16:03
|18:32
|19:56
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:10
|05:27
|06:46
|12:49
|16:04
|18:33
|19:57
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:09
|05:25
|06:44
|12:49
|16:05
|18:34
|19:58
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:07
|05:24
|06:43
|12:49
|16:05
|18:35
|19:59
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:06
|05:22
|06:41
|12:48
|16:06
|18:36
|20:00
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:04
|05:21
|06:40
|12:48
|16:06
|18:37
|20:01
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:03
|05:19
|06:38
|12:48
|16:07
|18:37
|20:02
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:01
|05:18
|06:37
|12:48
|16:07
|18:38
|20:03
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:00
|05:16
|06:35
|12:47
|16:08
|18:39
|20:04
|23. gün
|13 Mart Cuma
|04:58
|05:15
|06:34
|12:47
|16:08
|18:40
|20:05
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|04:57
|05:13
|06:32
|12:47
|16:09
|18:41
|20:06
|25. gün
|15 Mart Pazar
|04:55
|05:12
|06:31
|12:46
|16:09
|18:42
|20:07
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|04:54
|05:10
|06:29
|12:46
|16:10
|18:43
|20:08
|27. gün
|17 Mart Salı
|04:52
|05:08
|06:28
|12:46
|16:10
|18:44
|20:09
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|04:50
|05:07
|06:26
|12:46
|16:11
|18:45
|20:10
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|04:49
|05:05
|06:25
|12:45
|16:11
|18:46
|20:11
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)