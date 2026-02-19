Adıyaman İmsakiye 2026! Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Adıyaman ilçe ilçe iftar vakti

Adıyaman sahur ve iftar vakitleri, takvim olarak duyuruldu. Genç, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahularına uyanacak. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapacak müslümanlar iftar saatlerine göre hareket edecek. Ramazan ayında kılınacak nafile namazı, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlerine verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda cennet kapıları ardına kadar açık olurken müslümanların yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre hareket edecek. Adıyaman’da ilçelere göre iftar ve sahur vakitleri değişebilecek. Peki Adıyaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte, Adıyaman 2026 Ramazan imsakiyesi…

ADIYAMAN’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Adıyaman’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Adıyaman’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:29 olacak.

ADIYAMAN BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adıyaman’da Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut gibi ilçelerinde iftar vakitleri 1-2 dakika değişiklik gösterebilir. Adıyaman ilinde ilk iftar 18:18’de yapılacak.

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:29 05:45 07:05 12:51 15:55 18:18 19:43 2. gün 20 Şubat Cuma 05:27 05:44 07:03 12:51 15:55 18:19 19:44 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:26 05:42 07:02 12:51 15:56 18:20 19:45 4. gün 22 Şubat Pazar 05:25 05:41 07:01 12:51 15:57 18:21 19:46 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:24 05:40 06:59 12:51 15:58 18:22 19:47 6. gün 24 Şubat Salı 05:22 05:39 06:58 12:51 15:58 18:23 19:48 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:21 05:37 06:57 12:51 15:59 18:25 19:49 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:20 05:36 06:55 12:50 16:00 18:26 19:50 9. gün 27 Şubat Cuma 05:19 05:35 06:54 12:50 16:00 18:27 19:51 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:17 05:33 06:53 12:50 16:01 18:28 19:52 11. gün 1 Mart Pazar 05:16 05:32 06:51 12:50 16:02 18:29 19:53 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:15 05:31 06:50 12:50 16:02 18:30 19:54 13. gün 3 Mart Salı 05:13 05:29 06:48 12:49 16:03 18:31 19:55 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:12 05:28 06:47 12:49 16:03 18:32 19:56 15. gün 5 Mart Perşembe 05:10 05:27 06:46 12:49 16:04 18:33 19:57 16. gün 6 Mart Cuma 05:09 05:25 06:44 12:49 16:05 18:34 19:58 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:07 05:24 06:43 12:49 16:05 18:35 19:59 18. gün 8 Mart Pazar 05:06 05:22 06:41 12:48 16:06 18:36 20:00 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:04 05:21 06:40 12:48 16:06 18:37 20:01 20. gün 10 Mart Salı 05:03 05:19 06:38 12:48 16:07 18:37 20:02 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:01 05:18 06:37 12:48 16:07 18:38 20:03 22. gün 12 Mart Perşembe 05:00 05:16 06:35 12:47 16:08 18:39 20:04 23. gün 13 Mart Cuma 04:58 05:15 06:34 12:47 16:08 18:40 20:05 24. gün 14 Mart Cumartesi 04:57 05:13 06:32 12:47 16:09 18:41 20:06 25. gün 15 Mart Pazar 04:55 05:12 06:31 12:46 16:09 18:42 20:07 26. gün 16 Mart Pazartesi 04:54 05:10 06:29 12:46 16:10 18:43 20:08 27. gün 17 Mart Salı 04:52 05:08 06:28 12:46 16:10 18:44 20:09 28. gün 18 Mart Çarşamba 04:50 05:07 06:26 12:46 16:11 18:45 20:10 29. gün 19 Mart Perşembe 04:49 05:05 06:25 12:45 16:11 18:46 20:11



RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)

