Editor
 Fuat İğci

Adıyaman İmsakiye 2026! Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Adıyaman ilçe ilçe iftar vakti

Adıyaman Ramazan İmsakiyesi 2026 belli oldu. İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerine göre hareket edecek. 81 ilin imsakiyesi açıklanırken Adıyaman iftar saati ve sahur vakti araştırılıyor. Adıyaman’da Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde yaşayanlar bu gece ilk sahuruna kalkacak. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek ve ardından 3 günlük bayram idrak edilecek. Adıyaman iftar, sahur ve teravih namazı saatleri belli oldu. Peki Adıyaman’da ilk sahur saat kaçta? İşte, Adıyaman iftar saatleri…

Adıyaman İmsakiye 2026! Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Adıyaman ilçe ilçe iftar vakti
Haber Merkezi
19.02.2026
19.02.2026
sahur ve iftar vakitleri, takvim olarak duyuruldu. Genç, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahularına uyanacak. İmsak vaktine kadar sahurlarını yapacak müslümanlar iftar saatlerine göre hareket edecek. Ramazan ayında kılınacak nafile namazı, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlerine verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda cennet kapıları ardına kadar açık olurken müslümanların yol göstericisi Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre hareket edecek. Adıyaman’da ilçelere göre iftar ve sahur vakitleri değişebilecek. Peki Adıyaman’da ilk iftar saat kaçta? İşte, Adıyaman 2026 Ramazan imsakiyesi…

ADIYAMAN’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Adıyaman’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Adıyaman’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:29 olacak.

ADIYAMAN BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adıyaman’da Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut gibi ilçelerinde iftar vakitleri 1-2 dakika değişiklik gösterebilir. Adıyaman ilinde ilk iftar 18:18’de yapılacak.

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:2905:4507:0512:5115:5518:1819:43
2. gün 20 Şubat Cuma05:2705:4407:0312:5115:5518:1919:44
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:2605:4207:0212:5115:5618:2019:45
4. gün 22 Şubat Pazar05:2505:4107:0112:5115:5718:2119:46
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:2405:4006:5912:5115:5818:2219:47
6. gün 24 Şubat Salı05:2205:3906:5812:5115:5818:2319:48
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:2105:3706:5712:5115:5918:2519:49
8. gün 26 Şubat Perşembe05:2005:3606:5512:5016:0018:2619:50
9. gün 27 Şubat Cuma05:1905:3506:5412:5016:0018:2719:51
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:1705:3306:5312:5016:0118:2819:52
11. gün 1 Mart Pazar05:1605:3206:5112:5016:0218:2919:53
12. gün 2 Mart Pazartesi05:1505:3106:5012:5016:0218:3019:54
13. gün 3 Mart Salı05:1305:2906:4812:4916:0318:3119:55
14. gün 4 Mart Çarşamba05:1205:2806:4712:4916:0318:3219:56
15. gün 5 Mart Perşembe05:1005:2706:4612:4916:0418:3319:57
16. gün 6 Mart Cuma05:0905:2506:4412:4916:0518:3419:58
17. gün 7 Mart Cumartesi05:0705:2406:4312:4916:0518:3519:59
18. gün 8 Mart Pazar05:0605:2206:4112:4816:0618:3620:00
19. gün 9 Mart Pazartesi05:0405:2106:4012:4816:0618:3720:01
20. gün 10 Mart Salı05:0305:1906:3812:4816:0718:3720:02
21. gün 11 Mart Çarşamba05:0105:1806:3712:4816:0718:3820:03
22. gün 12 Mart Perşembe05:0005:1606:3512:4716:0818:3920:04
23. gün 13 Mart Cuma04:5805:1506:3412:4716:0818:4020:05
24. gün 14 Mart Cumartesi04:5705:1306:3212:4716:0918:4120:06
25. gün 15 Mart Pazar04:5505:1206:3112:4616:0918:4220:07
26. gün 16 Mart Pazartesi04:5405:1006:2912:4616:1018:4320:08
27. gün 17 Mart Salı04:5205:0806:2812:4616:1018:4420:09
28. gün 18 Mart Çarşamba04:5005:0706:2612:4616:1118:4520:10
29. gün 19 Mart Perşembe04:4905:0506:2512:4516:1118:4620:11


RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)

#adıyaman
#2026 Ramazan
#Sahur Vakitleri
#İftar Vakitleri
#Ramazan İmsakiyesi
#Aktüel
