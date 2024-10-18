Adıyaman'da fay hattı geçen yerler ve deprem risk haritası 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 14:25 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:35

18 Ekim Cuma günü Adıyaman'da meydana gelen 3.5 şiddetindeki deprem vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Geçtiğimiz günlerde Malatya'da olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası endişeli günler yaşanıyor. Adıyaman'da fay hattı var mı, nereden geçiyor merak konusu oldu.

Deprem​ bölgesi olan ülkemizde bugün Adıyaman​'da da 3.5 şiddetinde sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 3.0 olarak eklerken AFAD 3.5 olarak duyurdu. Adıyaman deprem bölgesi mi merak edilmişti. Fay hattı​ haritası ve risk bölgeleri belli oldu. ADIYAMAN DEPREM BÖLGESİ Mİ? Adıyaman ilimiz birinci derece deprem bölgesi arasında yer alıyor. 1. derece deprem bölgesi olan ilçeler Yaylakonak Bel., Koçali, Kuyucak, Çelikhan, Gerger, Taraksu, Gölbaşı, Belöoren, Harmanlı, Bölükyayla, Damlacık, Sincik, Tut olurken 2. derece ilçeler arasında Akpınar, Bağpınar, Adıyaman Merkez, Besni, Çakırhöyük, Kızılin, Suvarlı, Şambayat, Kahta, Akıncılar, Samsat bulunuyor. ADIYAMAN'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR? Adıyaman'ın il sınırları içinde Doğu Anadolu Fay hattına ait olan Pazarcık​, Erkenek, Pütürge segmentleri Güneydoğu Anadolu Bindirmesinde yer alan Gerger ve Narince segmentleri, Besni Fayı, Bozava Fayı, Sürgü Faylarının belirli kesimleri bulunuyor. Wells ve Coppersmith 1994 hesaplamalarına göre Besni fayının 6,6 şiddetinde deprem üretebilme potansiyeli görülüyor. Gerger segmentinde de 7.4 şiddetinde sarsıntı olabileceği eklenmişti. Gölbaşı - Türkoğlu arası, Doğu Anadolu Fay Segmentinin Gölbaşı doğusunda, Perveri ile Türkoğlu aralığında olan 90 km uzunlukta Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak adlandırılıyor. İlgili Haberler Adıyaman'da meraklandıran keşif: Ana kayaya oyulmuş! Tam 1700 yıllık Son dakika | Adıyaman'da deprem oldu! AFAD verileri paylaştı