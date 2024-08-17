Adli Tatil 2 Eylül’de sona erecek

17 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:12

Her yıl 20 Temmuz’da başlayan ve hakim, savcı ve adliye çalışanlarının 41 gün boyunca izinli sayıldığı adli tatil bu yıl 2 Eylül’de bitiyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona ermesi gereken adli tatil bu yıl 1 Eylül’ün Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 2 Eylül’de Yargıtay'da düzenlenen törenle sona erecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Adli tatilde yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da ceza ve hukuk olmak üzere nöbetçi mahkemeler görev yaparak tutukluların davalarına bakacak.

ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI OLUR MU?

Adli tatilde boşanma davası açmak mümkündür ancak 20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında duruşmalar adli tatil sonrasına atılır.

ADLİ TATİLDE NE YAPILMAZ?

41 gün süren adli tatil süresinde mahkemeler olmaz ve duruşmalar görülmez.

ADLİ TATİL OLUNCA MAHKEME OLUR MU?

Adli tatil süresinde hiçbir yargı işi, mahkeme ve duruşma yapılmaz. Bu kurala Anayasa Mahkemeleri dahil değildir.