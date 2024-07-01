Adli tatil 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona erecek

01 Temmuz 2024 22:39 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:17

Antalya Adliyesi önüne tüfekle geldi, polis müdahale etti

Antalya Adliyesi önüne tüfekle geldi, polis müdahale etti

Adli tatil süresince, yargı çevrelerindeki yoğunluğun azalması amaçlanıyor.

Bu süreçte, acil durumlar dışında normal mahkeme işlemleri ve duruşmalar ertelenebilecek.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz tarihinde başlayıp, 31 Ağustos tarihinde sona ermektedir.

Adli tatil, yasalarımızın gerekli gördüğü bir düzenlemedir.

Yazları yazlık yerlerdeki avukatlar bir tek icra işlemlerinden para kazanabilir.

Bundan dolayı, yazın alacak davası yerine icra takibi yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar.

ADLİ TATİLDE KİMLER İZİNLİ?

Adli tatil, hakim ve savcılara tanınan bir tatildir.

Yani diğer adliye çalışanları 20 Temmuz ile 31 Ağustos arasında tatil yapmaz.

Bu tarih aralığında dilerlerse yıllık izin haklarını kullanabilirler.

Hakim savcıların adli tatil haricinde yıllık izin hakları yoktur.