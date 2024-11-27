AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

27 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:08

AFAD sınava girişle sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacağını duyurdu. Binlerce vatandaşı sevindiren haber sonrasında AFAD personel alımı başvuru tarihi ve şartları araştırıldı. Yayımlanan işe alım kılavuzuyla beraber başvuru ve KPSS şartına dair bilgiler de paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre AFAD​ personel alımı gerçekleşecek.

2024 yılında KPSS sınavına giren adayların gündeminde ise AFAD personel alımı başvurularının ne zaman başladığı ve şartları yer aldı.

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI, KAÇ PUAN?

Bugün AFAD tarafından "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 1.000 (Bin) adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacaktır." açıklaması ile personel alımı duyuruldu.

Adaylarda 2024 KPSS sınavından KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak şartı bulunuyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre şartlar belli oldu. Kılavuzu inceleyebilmeniz için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE ALIM BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Bugün yapılan duyuruya göre başvurular 9 Aralık günü başlayıp 17 Aralık gününe kadar devam edecek.

17.00'a kadar başvurular e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda

yapılacak.