Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem iddiasının aslı ortaya çıktı

07 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:11

Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem oldu iddiaları sosyal medya platformlarında konuşuldu. Kalafgan'da meydana gelen depremin şiddeti araştırılırken sarsıntı Tacikistan, Özbekistan gibi yakın ülkelerde de hissedildi.

Gök depremleri gizemi! Kükreyen ses ya da yüksek patlamalar halkı tedirgin etti

Gök depremleri gizemi! Kükreyen ses ya da yüksek patlamalar halkı tedirgin etti

Dün gece Deprem​ Ağı uygulamasına düşen bir bildirim oldukça konuşuldu. Afganistan​'da meydana gelen deprem birçok kentte hissedilirken uygulamada sarsıntının büyüklüğü 10 olarak yer aldı.

Genellikle Şili​ ve Japonya'da 9 civarında sarsıntılar olurken Afganistan'da 10 şiddetinde deprem paylaşımları korkuttu. Olayın aslı ise farklı çıktı.

AFGANİSTAN'DA 10 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Mİ OLDU?

Afganistan'ın Kalafgan kentinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin şiddeti anlık olarak deprem ağı uygulamasında 10.0 olarak gösterildi.

Geç saatlerde gelen bildirim sonrası vatandaşlar endişelenirken anlık bir sistem hatası olduğu ortaya çıktı.

6 Ekim günü yerel saat ile 05.54'te olan 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre kentlerde de hissedildi. Pakistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelerde de hissedilen sarsıntının asıl büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Anlık olarak telefonlara gelen "Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem" bildirimi endişeli anlar yaşattı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİDDETLİ DEPREMİ NEREDE, NE ZAMAN OLDU?

Şili, deprem ülkesi olurken en büyük depremin yaşandığı yer de oldu. Valdivia depremi veya Büyük Şili Depremi olarak bilinen olay 1960 senesinde gerçekleşti. 22 Mayıs 1960'da olan sarsıntı, UTC saat 19.11'de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaştı ve Şili'yi vurdu.

Merkez üssü Santiago, Şili'nin yaklaşık 700 km güneyinde olan Valdivia şehri oldu. Sarsıntı sonrasında meydana gelen tsunami, 10.000 km mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerine ulaştı.

Vefat edenlerin sayısının 1.000 ila 6.000 aralığında olduğu tahmin ediliyor.