Editor
Editor
 Erdem Avsar

Afrika Uluslar Kupası finali Senegal Fas maçı saat kaçta hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon netleşiyor. Bu yıl 35'incisi düzenlenen turnuvanın finalinde, ev sahibi Fas ile Senegal karşılaşacak. Peki, Fas - Senegal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası finali Senegal Fas maçı saat kaçta hangi kanalda?
Haber Merkezi
18.01.2026
18.01.2026
'nda şampiyon, ev sahibi ile arasında oynanacak maçıyla belirlenecek.

Finale kadar namağlup gelen iki takımın mücadelesinde şampiyon olan ekip, 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Afrika Uluslar Kupası finali Senegal Fas maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 3 futbolcu sahaya çıkmış olacak.

Fas'ta Fenerbahçe'den , Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan , ülkelerine kupayı getirmek için mücadele verecek.

Afrika Uluslar Kupası finali Senegal Fas maçı saat kaçta hangi kanalda?

FAS SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas'ın başkenti Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü yani bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Fas - Senegal maçı Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

