Afrika Uluslar Kupası finali Senegal Fas maçı saat kaçta hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon, ev sahibi Fas ile Senegal arasında oynanacak final maçıyla belirlenecek.

Finale kadar namağlup gelen iki takımın mücadelesinde şampiyon olan ekip, 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcunun boy gösterdiği turnuvanın finalinde ise Türk kulüplerinde forma giyen 3 futbolcu sahaya çıkmış olacak.

Fas'ta Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, ülkelerine kupayı getirmek için mücadele verecek.

FAS SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas'ın başkenti Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü yani bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Fas - Senegal maçı Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.