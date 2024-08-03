Afrikalı sanılan Zehra Özdemir 1998 yılında doğdu

03 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:33

TikTok ve Instagram platformunda çektiği videolar ile adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir'in nereli olduğu gündeme geldi.

Afrikalı zannedilen ünlü fenomenin hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ZEHRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Zehra Özdemir 1998 yılında İzmit'te dünyaya geldi.

Doğma büyüme İzmit'li olan ünlü fenomenin en sevdiği yemekler arasında İzmit simidi ve pişmaniyesi yer alıyor.

Zehra Özdemir'in bir çocuk annesi olan Zehra Özdemir'in 1800'lü yıllarda dedelerinin Sudan'dan İzmit'e geldiği biliniyor.

Zehra Özdemir'in TikTok platformunda 180 bin 500, Instagram'da ise 119 bin takipçisi bulunuyor.