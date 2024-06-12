Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı termal otelde çıkan yangının nedeni bilinmiyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Haziran 2024 08:50 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:05
Havaların ısınması ile birlikte ülke genelinde yangın olayları yaşanmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı bir termal otelde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
Yükselen hava sıcaklıklarının ardından ülke genelinde yangın haberleri gelmeye başladı.
Afyonkarahisar'da bulunan 5 yıldızlı termal otelde bu sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
AFYONKARAHİSAR YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Söndürme çalışmalarına başlayan ekiplerin yangını kontrol altına aldı.
Yangının neden başladığı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: TGRT HABER