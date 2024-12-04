AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı ne zaman? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak

04 Aralık 2024 14:44 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:49

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, Malta’nın başkenti Valetta’da düzenlenecek. Dönem başkanı Malta’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

2024 yılındaki toplantıya, AGİT’in 57 üyesinden 40’a yakın ülkenin dışişleri bakanlarının katılım göstermesi bekleniyor. Toplantıda, teşkilatın Avrupa, Asya ve Akdeniz işbirliği konularındaki güncel sorunları ele alınacak.

AGİT 31. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı​, 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Malta’nın başkenti Valetta‘da gerçekleştirilecek. İki gün sürecek bu kritik zirvede, AGİT’in güncel meseleleri ve uluslararası işbirliği konuları masaya yatırılacak.

AGİT 31. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantının gündeminde şu konular yer alıyor:

Avrupa-Atlantik ve Avrasya’daki güvenlik​ durumunun değerlendirilmesi,

Güncel sınamalar ve AGİT gündemindeki sorunların çözümü,

AGİT Genel Sekreterliği dahil olmak üzere üst düzey pozisyonlara yapılacak atamalar.

Bunların yanı sıra, teşkilatın işleyişine dair önemli görüş alışverişleri yapılacak.

BAKAN HAKAN FİDAN AGİT TOPLANTISINDA NE MESAJ VERECEK?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ilk genel oturumunda bir konuşma yapacak. Konuşmasında, Türkiye’nin AGİT’e verdiği desteği vurgulaması ve şu başlıkları ele alması bekleniyor:

AGİT’in Avrupa güvenlik mimarisindeki önemine dikkat çekmek,

Teşkilatın işlevselliği ve kapsayıcılığını destekleyen Türkiye’nin pozisyonunu açıklamak,

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen desteği yinelemek,

Diplomasi ve diyalog yoluyla adil ve kalıcı barış sağlanması için çağrıda bulunmak.