AGROT hisse senetleri ne kadar? 36 milyon TL’lik hisse satışı duyuruldu

11 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:41

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin 36 milyon TL’lik hisse satışı yapacaklarını duyurdu. ARGOT hisseleri araştırma konusu oldu.

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Ekonomide yaşanan hareketlilik borsa piyasasını da etkilemeye devam ederken Agrotech’ten sürpriz bir hisse satışı haberi geldi.

AGROT HİSSE SENETLERİ NE KADAR?

Piyasaları hareketlendiren açıklamada 11 Aralık 2024 tarihinde yani bugün, Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra KESKİN’in, sahibi olduğu Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) paylarını, 12,92-13,38 TL fiyat aralığından satışa sunacak.

AGROT NE KADARLIK HİSSE SATACAK?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) paylarında Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra KESKİN tarafından toplamda 36.000.000,000 Türk Lirası nominal tutarında (36.000.000 lot) payların borsada satışa konu olabilmesi adına başvuru yapılmıştı.

Bu satış işlemiyle birlikte, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) sermayesindeki payların 11 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yüzde 75 oranının altına düştüğü ve oy haklarının ise yüzde 84,44 olduğu belirtildi.

Ayrıca borsada işlem görebilir nitelikte satılabilir payın da kalmadığı duyuruldu.