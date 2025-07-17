AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Öğretmen olmak isteyen adayların gireceği ve bu yıl ilk kez düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı 13 Temmuz’da gerçekleştirildi.

AGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 AGS’ye giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre ise sonuçların 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığı zaman adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulamalarından sonuçlarını öğrenebilecekler.

Öte yandan ÖABT'deki derslerden sınava girenler için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si hesaplanarak MEB-AGS puanı belirlenir.

Ayrıca yabancı dil öğretmenliği için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı esas alınır.

Bu kapsamda AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin hesaplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı tespit edilir.