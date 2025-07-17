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 | Erdem Avsar

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

İlk uygulaması geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

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AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 18:47

Öğretmen olmak isteyen adayların gireceği ve bu yıl ilk kez düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı 13 Temmuz’da gerçekleştirildi.

sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından gerçekleştirilen 2025 AGS’ye giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre ise sonuçların 13 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığı zaman adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulamalarından sonuçlarını öğrenebilecekler.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Öte yandan 'deki derslerden sınava girenler için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si hesaplanarak MEB-AGS puanı belirlenir.

Ayrıca yabancı dil öğretmenliği için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı esas alınır.

Bu kapsamda AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin hesaplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı tespit edilir.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#öğretmenlik
#öabt
#Ags 2025
#Akademiye Giriş Sınavı
#Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
#Aktüel
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