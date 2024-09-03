Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00’da açıklanacak

03 Eylül 2024 08:02 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 08:04

Yılın son altı ayından doğan enflasyona göre belirlenen; kira artış oranları ve market fiyatları bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamı ile netlik kazanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranları ve market fiyatlarının belli olacağı ağustos ayı enflasyon rakamları; TÜFE kararıyla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Salı günü (bugün) açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

AĞUSTOS ENFLASYONU KAÇ OLACAK? EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin 11 ekonomistin katıldığı beklenti anketi sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 olurken ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre; geçen ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20’ye ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin ise 2024 enflasyon beklentisi ağustos ayında yüzde 42,84 oldu.