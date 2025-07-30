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 | Hüseyin Bahcivan

Ağustos celbi ne zaman askere gider? 2'nci ve 3'üncü grup askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 Ağustos celp döneminde silah altına alınacak olan yükümlülerin, askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından ağustos celbi ne zaman askere gider, 2'nci ve 3'üncü grup sevk belgesi ne zaman alınacağı soruları gündeme geldi. Bakanlık resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ağustos celbi ne zaman askere gider? 2'nci ve 3'üncü grup askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ağustos 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay/ adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları bugün açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullanıldı.

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından ağustos celbinin ne zaman askere gideceği gündeme geldi.

Ağustos celbi ne zaman askere gider? 2'nci ve 3'üncü grup askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

AĞUSTOS CELBİ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

MSB'nin resmi internet sitesinden geçtiğimiz aylarda "Ağustos 2025 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" yapıldı. Duyuruda yer alan bilgilere göre yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 07 Ağustos 2025
  • Er (2’nci Grup) - 04 Eylül 2025
  • Er (3’üncü Grup) - 02 Ekim 2025
Ağustos celbi ne zaman askere gider? 2'nci ve 3'üncü grup askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Askerlik sevk belgeleri 1'inci grupta sevke tabi olanlar için bugün açıklandı. 1'nci grupta olan adaylar e-Devlet veya askerlik şubesinden sevk belgelerini alabiliyorlar.

2025 Ağustos celbi 2'nci ve 3'üncü grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden sevk belgelerini alabilecekler. Yani 2'nci grupta yer alan yükümlülerin sevk belgelerini 25 Ağustos, 3'üncü grupta yer alanlar ise 22 Eylül tarihinde alabilecekler.

ETİKETLER
#astsubay
#Askeri Sınıflandırma
#Askerlik Tarihi
#2025 Ağustos Celbi
#Yedek Subay
#Askerlik Sevk Belgesi
#Aktüel
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