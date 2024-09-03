Ağustos enflasyon oranı %51,67 olurken geçtiğimiz ay %61,78 olmuştu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:10
Türkiye İstatistik Kurumu bugün açıkladığı verilere göre ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK enflasyon verisi açıklandı mı, yüzde kaç oldu araştırılırken oran belli oldu. Ekonomistler de çeşitli tahminlerde bulundu.
3 Eylül itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında yüzde değişti.
Ekonomistlerin beklentileri ve tahminleri yakından takip edilirken veriler bugün güncellendi.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 olurken yıllık bazda ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Ekonomist beklentileri ağustos ayında aylık TÜFE’nin aylık yüzde 2,64 olması yönünde olurken temmuz ayında yüzde 3,23 olan enflasyon bu ay yüzde 2,47 oldu.
ENFLASYON AÇIKLAMASI SON DAKİKA
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.
Kaynak: TGRT Haber