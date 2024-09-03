Ağustos enflasyon oranı %51,67 olurken geçtiğimiz ay %61,78 olmuştu

03 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:10

3 Eylül itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında yüzde değişti.

Ekonomistlerin beklentileri ve tahminleri yakından takip edilirken veriler bugün güncellendi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 olurken yıllık bazda ise yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Ekonomist beklentileri ağustos ayında aylık TÜFE’nin aylık yüzde 2,64 olması yönünde olurken temmuz ayında yüzde 3,23 olan enflasyon bu ay yüzde 2,47 oldu.

ENFLASYON AÇIKLAMASI SON DAKİKA