Ahes Gayrimenkul halka arzı 25,20 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda merak edilirken hisse fiyatı ve kodu da belirlendi. AHGSY kodu ile talep toplayacak olan Ahes halka arzı 25,20 TL'den satışa çıkıyor.
Sermaye Piyasa Kurulu'nun başvurusunu onayladığı Ahes Gayrimenkul hissesi talep toplayacak ve ardından işlem görecek.
Yatırımcıların gündeminde ise katılım endeksine uygunluk durumu ve kaç lot vereceği yer aldı.
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
21-22-23 Ağustos'ta talep toplamasının ardından işlem görecek olan hisse 25,20 TL'den satışa çıkarken AHGSY kodunu kullanacak.
AHSGY KAÇ LOT VERİR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hisse katılım endeksine uygun olurken kaç lot vereceği sonuçlarının ardından belli olacak. Olası miktar ise şöyle:
300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL)
700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL)
HANGİ BANKALARDA VAR?
Hisseyi satın alacak olanlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilirken Yıldız Pazar'dan alabilecek.
Fonun kullanım alanları arasında %10-15 Finansal borç ödemesi, %10-15 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri, %75-80 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı, %0-5 İşletme sermayesi yer alıyor.