Ahes GYO halka arzı bugün talep toplamaya başladı

21 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:39

Bu haftanın takvimine göre SPK tarafından başvurusu onaylanan Ahes GYO halka arzı 21 Ağustos ile 23 Ağustos aralığında talep toplayacak. İşlemlerin sona ermesi beklenirken kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygunluk durumu da yatırımcının gündeminde yer aldı.

AHES GYO HALKA ARZI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

SPK tarafından onaylanan AHGSY 21-22-23 Ağustos'ta talep toplamasının ardından işlem görmeye başlayacak.

23 Ağustos'tan sonra açıklanacak olan sonuçlarla beraber borsada işlem tarihi de netleşmiş olacak.

AHGSY KAÇ LOT VERİR?

Hissenin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber dağıtacağı lot miktarı netleşirken tahmini miktar şöyle oldu:

300 Bin katılım - 125 Lot (3150 TL)

700 Bin katılım - 54 Lot (1360 TL)

1.1 Milyon katılım - 35 Lot (882 TL)

1.5 Milyon katılım - 25 Lot (630 TL)

1.9 Milyon katılım - 20 Lot (504 TL)

2.3 Milyon katılım - 17 Lot (428 TL)

2.7 Milyon katılım - 14 Lot (352 TL)

3.1 Milyon katılım - 13 Lot (327 TL)

AHES HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, HANGİ BANKALARDA?

Satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilirken katılım endeksine uygun olduğu da belirtildi.

AHGSY, 25,20 TL'den satışa çıkarken T1-T2 kullanılamaz olarak belirlendi.