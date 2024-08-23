Ahes GYO halka arzının 1.5 milyon katılım halinde 25 lot dağıtması bekleniyor

23 Ağustos 2024 14:58 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:08

AHSGY hisseo kodu ile satışa çıkan hissenin fiyatı 25,20 TL olarak belirlenirken Yıldız Pazar'da satışa çıkaracağı belirtildi.

Yakından ilgilenenler ise katılım endeksine uygunluk durumunu araştırırken helal mi merak ediyordu. SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketin detayları ise belli oldu.

2024 AHES GYO HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Halka arz sonuçlarının paylaşılmasının ardından dağıttığı lot miktarı belli olurken şu an için net bir miktar bulunmuyor fakat olası dağıtımın şöyle olması bekleniyor:

300 Bin katılım - 125 Lot (3150 TL)

700 Bin katılım - 54 Lot (1360 TL)

1.1 Milyon katılım - 35 Lot (882 TL)

1.5 Milyon katılım - 25 Lot (630 TL)

1.9 Milyon katılım - 20 Lot (504 TL)

2.3 Milyon katılım - 17 Lot (428 TL)

2.7 Milyon katılım - 14 Lot (352 TL)

3.1 Milyon katılım - 13 Lot (327 TL)

Fonun kullanım alanları ise %10-15 Finansal borç ödemesi, %10-15 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri, %75-80 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı, %0-5 İşletme sermayesi olarak belirlendi.

AHGSY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplayan hisse, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkarken katılım endeksine uygun olarak belirlendi.

HİSSE KODU VE FİYATI

Açıklık oranı %25,64 olarak açıklanan hissenin kodu AHGSY olurken fiyatı 25,20 TL olarak açıklandı. Büyüklüğü ise 1.2 Milyar TL oldu.

AHES GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos itibarıyla talep toplama işlemlerinin sona ereceği hissenin sonuçları KAP'ta henüz yer almazken 1-2 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.