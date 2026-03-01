Ahmed Vahidi kimdir? İran Devrim Muhafızları yeni Başkomutanı olarak atandı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından ise İran Devrim Muhafızları Başkomutanı olarak Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu. Yapılan atamanın ardından vatandaşlar tarafından Ahmet Vahidi kimdir, hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

AHMED VAHİDİ KİMDİR?

Ahmed Vahidi, 27 Haziran 1958 yılında İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. Elektronik mühendisliği alanında lisans eğitimini gören Ahmed Vahidi, yüksek lisansını ise endüstri mühendisliği alanında yaptı. İmam Sadık Üniversitesi'nde stratejik çalışmalar alanında doktora derecesini tamamlayan Ahmed Vahidi, 1979 yılında Devrim Muhafızlarına katıldı. Ahmed Vahidi, 1988 yılında Kudüs Gücü komutanlığına atandı.

2005 yılında Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmed Vahidi, 2009 yılında Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Savunma Bakanlığı'na atandı. İran Meclis üyelerinin yüzde 79.3'ünün oyunu alarak göreve başladı. 15 Ağustos 2013 tarihinde ise görev süresi sona erdi. 2025 Haziran ayında İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sırasında Hüseyin Salami'nin ölümünün ardından İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun geçici başkanı olarak atandı.

67 yaşında olan Ahmed Vahidi, İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından 1 Mart 2026 tarihinde İran Devrim Muhafızları Başkomutanı olarak atandı.