Ahmet Birtan Erol kimdir? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

24 Ocak 2025 00:48 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:50

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhubaşkanlığı kararına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınırken yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Ahmet Birtan Erol’un kariyeri merak konusu oldu.