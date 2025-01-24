Ahmet Birtan Erol kimdir? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhubaşkanlığı kararına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınırken yerine Ahmet Birtan Erol atandı. Ahmet Birtan Erol’un kariyeri merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte Afyonkarahisar'da il emniyet müdürü değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mahmut Ay görevden alındı.
AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?
24 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:
“3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut AY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan EROL atanmıştır.”
AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?
Ahmet Birtan Erol, 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür.
Ahmet Birtan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.