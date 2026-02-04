Ahmet Kutucu ve İsa Doğan’a ne oldu sakatlandı mı? Ahmet Kutucu son durumu

Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u ağırladı.

Maçın ikinci yarısına başlar başlamaz, hava topu mücadelesinde Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan sert bir şekilde çarpıştı.

İki oyuncu da çarpışmanın tesiriyle yere düştü ve bir süre baygınlık yaşadı. Sahada endişe uyandıran görüntüler oluşurken hakem hemen oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini davet etti.

Kısa süre sonra ambulans sahaya geldi.

Ahmed Kutucu ve İsa Doğan, çarpışmanın ardından uzun süre yerde kaldı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Kutucu ayağa kalkmayı başardı ancak her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıkarılmak zorunda kaldı.

AHMET KUTUCU VE İSA DOĞAN’A NE OLDU SAKATLANDI MI?

İsa Doğan’ın elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Ahmet Kutucu’nun ise durumunun iyi olduğu ancak önlem amaçlı hastanede tutulacağı öğrenildi.