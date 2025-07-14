Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

Ahmet Özer tahliye kararı sonrası hapisten çıktı mı merak ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada CHP’li bazı isimler de katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı bir davada tahliye kararı aldı. Ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

AHMET ÖZER SERBEST KALDI MI?

Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, Özer’e yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şartı getirdi. Ancak, Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden çıkışı gerçekleşmedi.

Duruşma, Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda yapıldı ve Ahmet Özer’in savunması alındı. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu’nun yanı sıra bazı partililer de katıldı. Ahmet Özer, savunmasında tutukluluğunun barış süreciyle çelişkili olduğunu ifade etti.

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 4 Kasım 2024’te tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ayrıca, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütüldü ve Ahmet Özer’in 21 Ocak 2025’te bu suçlamadan da tutuklanmasına karar verildi. Ahmet Özer, her iki soruşturma kapsamında da suçlamaları reddettiğini ifade etmişti.

AHMET ÖZER HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı aldı, ancak cezaevinde kalmaya devam edecek. “İhaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle tutukluluğu devam ediyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararı, sadece terör örgütü üyeliği davasıyla ilgiliydi. Bugünkü duruşmada Ahmet Özer, tutukluluğunun barış süreciyle çelişkili olduğunu vurguladı. Ahmet Özer’in cezaevinden çıkışı, “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.