Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

Ahmet Özer tahliye kararı sonrası hapisten çıktı mı merak ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada CHP’li bazı isimler de katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 19:06

Görevinden uzaklaştırılan , yargılandığı bir davada kararı aldı. Ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

AHMET ÖZER SERBEST KALDI MI?

Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, Özer’e yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şartı getirdi. Ancak, Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden çıkışı gerçekleşmedi.

Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

Duruşma, Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda yapıldı ve Ahmet Özer’in savunması alındı. Duruşmaya Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Dilek Kaya İmamoğlu’nun yanı sıra bazı partililer de katıldı. Ahmet Özer, savunmasında tutukluluğunun barış süreciyle çelişkili olduğunu ifade etti.

Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla 4 Kasım 2024’te tutuklandı. kararı sonrası Ahmet Özer, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede, Özer’in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

Ayrıca, Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle bağlantılı olarak yürütüldü ve Ahmet Özer’in 21 Ocak 2025’te bu suçlamadan da tutuklanmasına karar verildi. Ahmet Özer, her iki soruşturma kapsamında da suçlamaları reddettiğini ifade etmişti.

Ahmet Özer hapisten çıktı mı? Hakkında 2 soruşturma açılmıştı

AHMET ÖZER HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı aldı, ancak cezaevinde kalmaya devam edecek. “İhaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle tutukluluğu devam ediyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararı, sadece terör örgütü üyeliği davasıyla ilgiliydi. Bugünkü duruşmada Ahmet Özer, tutukluluğunun barış süreciyle çelişkili olduğunu vurguladı. Ahmet Özer’in cezaevinden çıkışı, “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.

ETİKETLER
#chp
#esenyurt
#tahliye
#tutuklama
#ahmet özer
#ahmet özer
#esenyurt belediye başkanı
#esenyurt belediyesi
#Ihaleye Fesat Karıştırmak
#Esenyurt Belediye Başkanlığı
#Pkk/kck
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.