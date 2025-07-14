Ahmet Özer kimdir nereli? Tahliye kararı çıktı

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve 9 aydır tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi.

PKK'ya üye olmak suçlamasıyla yaklaşık 9 aydır tutuklu yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı çıkarken, Özer’in kariyeri de merak konusu oldu.

AHMET ÖZER TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

7,5 yıldan 15 yıla kadar yargılandığı davada Ahmet Özer, bugün 2. kez hâkim karşısına çıktı.

Savcı Özer'in tutukluluğunun devamını istedi ancak mahkeme, Ahmet Özer'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

AHMET ÖZER KİMDİR NERELİ?

Prof. Dr. Ahmet Özer 1960 yılında Van’da doğdu.

Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere Hacettepe Üniversitesi’nde iki mastır yaptı.

1980’de Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde sürdürülen GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı.

GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

2009’da Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu.

2024 seçimlerinde Esenyurt belediye başkanı seçildi.