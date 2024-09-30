Ahmet Zenbilci'nin 5 çocuğu bulunuyor

30 Eylül 2024 16:34 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:04

Gündemde yer alan isimlerden biri olan AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin hayatı ve kariyeri gündem oldu. Siyaseti yakından takip eden vatandaşlar tarafından Ahmet Zenbilci kimdir, nereli, çocuğu kim sorularının cevapları merak ediliyor.

2023 genel seçimlerinde AK Parti​'den Adana​ Milletvekili​ olarak seçilen Ahmet Zenbilci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oğlunun adli bir soruşturmada adının geçmesi nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için bu kararı aldığını belirten Ahmet Zenbilci'nin açıklamasının ardından kimdir, nereli ve çocuğu kim soruları gündeme geldi.

AHMET ZENBİLCİ KİMDİR, NERELİ?

Ahmet Zenbilci 1 Ekim 1966 yılında Adana'nın Kozan​ ilçesinde dünyaya geldi.

Adana İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını ise Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında tamamladı.

Yüksek lisansının ardından Adana İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı olarak görev aldı.

Buradaki görevinin ardından 2004-2009 tarihleri arasında Sofulu Belde Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Zenbilci, 2009-2014 yılları arasında ise Sarıçam Belediye Başkanlığı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Başdanışmanlığı, İLBANK A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği, AK Parti GEnel Merkez Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Danışmanlığı görevlerini de yerine getirdi.

27. ve 28. Dönemde Adana Milletvekili olarak seçilen ve görev alan Ahmet Zenbilci, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Parlamenter Birliği Üyeliği ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyeliği görevine de devam ediyor.

İyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Ahmet Zenbilci evli ve beş çocuk babasıdır.

AHMET ZENBİLCİ OĞLU KİM?

Beş çocuğu olduğu bilinen Ahmet Zenbilci'nin oğlu hakkında bir bilgi bulunmuyor.