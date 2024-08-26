AHSGY hissesinin halka arz sonuçları KAP'ta açıklandı

26 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:15

2024 halka arz takviminde bu hafta yer alan AHSGY, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Sürecin sona ermesinin ardından sonuçları açıklanırken 25,20 TL'den satışa çıktı.

Satın almak isteyenler Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile işlemlerini gerçekleştirirken eşit dağıtım ile Yıldız Pazar'da yer aldı.

AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?

Hissesin sonuçları açıklanırken lot miktarı da belli oldu. Buna göre AHSGY, 389.798 katılım ile 97 lot (2444 TL) dağıtımı gerçekleştirdi.

AHSGY HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI KAP?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre hissesin sonuçları şöyle:

"AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 21 – 22 – 23 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 25,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.260.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,70 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. "