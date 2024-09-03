Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı

03 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:33

Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı! En büyük isteği yerine getirildi

Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı! En büyük isteği yerine getirildi

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile beraber Amerika'da yaşıyordu.

Trafik kazası geçirmesinin ardından bir süre yoğun bakımda kalan usta oyuncu kızıyla beraber yaşadığı evinde hayatını kaybetti.

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK CALVİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen isim Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ve Türk Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı olarak dünyaya geldi.

Anjelik Calvin Miami'de doğdu.

13 yaşındayken New York Film Academy'den mezun olan Anjelik, Haldun Dormen, Murat Şenol'un da eğitim verdiği Ekol drama sanat okulunda eğitim aldı.

ANJELİK CALVİN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NEDİR?

Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini tamamlayan isim Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı.