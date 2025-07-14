Aile Arasında konusu ne oyuncuları kimler?

İzleyiciyle buluştuğu dönemde sevilen yapımlardan biri olan Aile Arasında filmi televizyon ekranlarına gelmesiyle yeniden merak konusu oldu.
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı Aile Arasında filmi Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Çekimleri İstanbul Silivri ve Adana’da gerçekleştirilen film izleyiciden büyük beğeni toplamıştı.
Eşi ile boşanan Fikret, Solmaz ile tanışır.
Solmaz'ın kızı Zeynep’in evliliği için Fikret'e, Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir.
Aile arasında yapılması beklenen düğün, damadın ailesinin de isteğiyle büyür.
Fikret, bu işin önünü alamaz ve hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
Aile Arasında filminin kadrosunda yer alan birbirinden ünlü isimler şöyle: