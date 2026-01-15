Menü Kapat
Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı. Açıklamayla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçlarının nereden hangi şekilde sorgulanacağı merak konusu oldu.

Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları nereden nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ise bakanlık tarafından paylaşılacak.

Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir."

Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

3 BİN PERSONEL ALIM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları değerlendirilerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz.”

