Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aralık ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

10 Aralık 2024 14:46 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:47

Aile Destek Ödemelerinin sona ereceği tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz olan haneler için iki yıl önce Aile Destek Programı Ödemeleri başlatılmıştı.

Aile Destek Programı​ kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi yıl sonuna yaklaştıkça gündeme geldi. Aile Destek Programı ödemeleri 2024​ yılının sonuna kadar yapılması planlanıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, her ay merkezi olarak yapılmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında olan aralık ayı ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Aile Destek Programının 2024 yılının sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

Aile Destek Ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.