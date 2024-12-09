Aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık ayı aile destek ödemelerinde son tarih gündemde

09 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:49

Aile Destek Ödemelerinde son tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz olan haneler için Aile Destek Programı Ödemeleri başlatılmıştı.

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Aile Destek Programı​ kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi yıl sonuna yaklaştıkça gündeme geldi. Aile Destek Programı ödemeleri 2024​ yılının sonuna kadar yapılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, her ay merkezi olarak yapılmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında olan aralık ayı ödemelerinin, 15 Aralık Pazar gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında her ay belirlenen tarihlerde 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

450 TL ve altı olan hanelere aylık 1.250 TL,

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelere aylık 1.100 TL,

911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelere aylık 950 TL,

1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 arasında olan hanelere ise aylık 850

TL ödeme yapılmaktadır.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Aile Destek Programının 2024 yılının sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre aile destek ödemeleri aralık ayında son kez hesaplara yatırılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.