Aile Destek Ödemelerinde son tarih gündemde! Aile Destek Ödemeleri ne zaman sona erecek?

11 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:32

Aile Destek Ödemelerinde son tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz olan haneler için Aile Destek Programı Ödemeleri başlatılmıştı.

Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak yapılan ödemelerin son tarihi yıl sonuna yaklaştıkça gündeme geldi. Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Aile Destek Programının 2024 yılının sonuna kadar uzatılması kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre aile destek ödemeleri aralık ayında son kez hesaplara yatırılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı ödemeleri, evde bulunan kişi sayısına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiklik gösteriyor.