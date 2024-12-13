Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği vatandaşın gündeminde

13 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:19

Aralık ayında 3,6 milyar lira tutarında ödemelerin hesaplara geçtiği ifade edilmişti. Türkiye Aile Destek Programı ödemesi alan vatandaşlar gündeminde ise 2025 yılında devam edip etmeyeceği yer aldı. Resmi bir açıklama bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrasında 2022 yılında başlayan Aile destek ödemelerinin 2025​ ocak ayında sona ermesi bekleniyor.

Aralık ayında ödemeler hesaplara geçmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Programı​ ödemeleri bu yıl boyunca hesaplara yatırıldı. Ödemelerin ocak ayında son kez hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrasında 2022 yılında dönemsel olarak başlamıştı.

İhtiyaç sahibi olan kişilere verilen ödemelerin önümüzde yıl devam etmeyeceği tahmin edilirken şu an için resmi bir açıklama gelmedi.

Resmi bir açıklama gelmesi halinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" açıklamasını yapmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

2022 yılından beri yatırılan Aile destek ödemeleri 2024 yılında da hesaplara yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu sözleri söylemişti.

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Ödemelerin bu sene de devam etmesi halinde yeni bir duyuru gelecektir.