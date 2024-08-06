Aile destek ödemesi 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı! Ödemeler için yapmanız gerekenler

06 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:14

5 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından belirli kriterlerde bulunan ailelere aylık olarak belirli tutarda ödeme yapılmasını sağlayan Aile Destek Programının 2024 yılının sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen Aile Destek Programının uzatılması kararlaştırıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı ödemeleri, evde bulunan kişi sayısına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiklik gösteriyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDECEK Mİ?

Temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile Destek Ödemeleri, dün yapılan Kabine Toplantısında alınan kararla 2024 yılının sonuna kadar devam edecek.

AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Destek Programına başvuru yapabilmek için aranan şartlar şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olma,

En az 18 yaşını doldurmuş olma,

Yurt İçinde ikamet etmek gerekmekte olup yerleşim adresi yurt dışında olanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Mavi kart sahiplerinin başvuruları kabul edilmemektedir.

Hane için düşen kişi başı gelirin net asgari ücreti 3’te 1’inden az olması (2.835 TL) gereklidir.

Başvuruda bulunacak adayın ailesinde memur, kamu işçisi, muhtar veya noter olarak çalışan, yurtdışında yaşayan veya özel sandıklar kapsamında bulunmaması gerekir.