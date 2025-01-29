Aile destek ödemesi devam edecek mi? Aile Destek Paketi ödemesi alan vatandaşlar soruşturuyor
Aile Destek Paketi ödemeleri en son 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Aile Destek Paketi dâhilinde ödeme alan vatandaşlar ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya devam ediyor.
Aile Destek Programı kapsamında ödeme alan vatandaşlar desteğin 2025 yılında da devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı ancak 2025 için de araştırmalar sürüyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDECEK Mİ?
Aile Destek Paketi ödemeleri 2024 Aralık ayında yapılan ödemenin ardından sona erdi.
Aile Destek Paketi ödemelerinin 2025 yılında uzatılmasına ilişkin bir karar alınmadı ya da bu yönde bir açıklama yapılmadı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI MI?
Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.
Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."