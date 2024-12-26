Aile destek ödemesi uzatıldı mı? 2025 yılında devamlılık durumu vatandaşın gündeminde

26 Aralık 2024 09:04 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen aile destek ödemesi 2022 senesinde dönemsel olarak ödenmeye başlamıştı. 2024 yılının sonuna kadar süren bu ödemelerin yeni yılda devam edeceğine dair bilgilendirme yapılmadı.

Binlerce kişinin aldığı aile destek ödemelerinin 2025​ senesinde devam edip etmeyeceği gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödemeler 2022 senesinde dönemsel olarak başladıktan sonra 2024 senesine kadar uzatılmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI 2025?

Şu an için aile destek ödemelerinin uzatıldığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. 2025 yılına uzatılması halinde resmi kurumlardan konuyla ilgili açıklama gelecektir.

Ödemeler 2022 senesinde Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​'ın kararıyla dönemsel olarak başlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin 2024 yılında da hesaplara geçeceğini şu sözlerle duyurmuştu:

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?

2022 senesinde dönemsel olarak başlayan ödemeler 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği gündem oldu. Şu an için resmi kurumlardan konuyla ilişkin açıklama bulunmuyor.

Aralık ayının başında Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin hesaplara geçtiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk"

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI ARALIK?

Aralık ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara geçti. Bakan Göktaş, bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığını duyurmuştu. Aralık ayının ödemeleri hesaplara geçerken gözler ocak ayında da ödemelerin yatıp yatmayacağına çevrildi.

Sıkça Sorulan Sorular Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Aralık ayı ödemelerinin hesaplara geçmesiyle destek ödemelerinin sona erdiği biliniyor.