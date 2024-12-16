Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Milyonlarca vatandaşın gündeminde

16 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası aile destek ödemeleri 2022 yılında dönemsel olarak başlamıştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri kapsamında bugüne kadar 106,8 milyar lira destek verildi.

Yeni yıla girmemize kısa süre kala milyonlarca vatandaş aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI 2024-25?

2022 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın onayıyla başlayan ödemeler bu yıl da hesaplara geçti. 2024 yılının sona ermesine kısa süre kala ödemelerin son tarihi dikkat çekti.

Programın 1 yıl daha uzatıldığı geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" sözleriyle duyurulmuştu.

Ödemelerin bu yıl sonunda sona ermesi beklenirken önümüzdeki yıl devam edip etmeyeceğine dair açıklama henüz gelmedi. Son açıklamalara göre ödeme desteği bu yıl sona erecek.