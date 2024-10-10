Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

10 Ekim 2024 10:58 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı​ uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatarak program kapsamında ihtiyaç sahibi​ hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirtti

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ile sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere ödemelerin bugün yatırılmaya başladığını şu ifadelerle açıkladı: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız.” açıklamasında bulundu.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında her ay belirlenen tarihlerde 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler hesaplara yatırılıyor.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

450 TL ve altı olan hanelere aylık 1.250 TL,

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelere aylık 1.100 TL,

911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelere aylık 950 TL,

1.372,30 TL üzeri – 5.667,37 arasında olan hanelere ise aylık 850

TL ödeme yapılmaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgAh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Destek Paketine sosyal güvenceden yoksun ve aile içinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünün (2024 yılı için 6.667,50) altında olan kişiler faydalanabilmektedir.