Aile Destek Programı ödemesi bitti mi? Aile Destek Programı 2025 devam edip etmeyeceği belli değil

07 Ocak 2025 20:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:22

2022 yılında başlatılan ve 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı açıklanan aile destek programı ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan yardım ödeneği için gözler 2025’e çevrildi.

Ödemelerin devam edip etmeyeceğine vatandaşların meraklı arayışı devam ediyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

Aile destek programı 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila 1.250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini ve hanedeki çocuk sayısına göre; 350 TL ila 650 TL ek ödemeyi içeren bir yardımdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın açıklamasına göre aile destek ödemeleri, 2024 Aralık ayı itibarıyla sona erdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025​ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.