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Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? 5 gün iş bırakacaklar

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:35
Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? 5 gün iş bırakacaklar

Aile hekimlerinin 2 Aralık Pazartesi (bugün) hizmet verip vermeyeceği, özellikle ilaç yazdırmak veya muayene olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Aile hekimleri, 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Aile hekimleri, 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı 5 gün sürecek iş bırakma grevi yapacak. Daha önce de 5-7 Kasım tarihlerinde 3 günlük grev düzenleyen aile hekimleri, taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha hizmet vermeme kararı aldı.

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı alınan grev kararı doğrultusunda aile hekimleri, 2 Aralık Pazartesi (bugün) hizmet vermeyecek. Grev sürecinde, aile hekimlikleri hizmet vermeyeceği için vatandaşların hastanelere veya diğer sağlık kuruluşlarına yönelmesi bekleniyor.

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AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Aile hekimleri, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin çalışma şartlarını ağırlaştırdığı ve mevcut performans kriterlerini daha da zorlaştırdığını savunuyor. Yapılan açıklamalarda, yönetmeliğin geri çekilmesi çağrısı yinelendi.

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Kaynak: TGRT Haber

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