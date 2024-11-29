Aile hekimleri grevde mi? 5 gün iş bırakacaklar

29 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:55

Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne tepki olarak aile hekimleri greve girmişti. Sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar ise açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Aile hekimleri 5-7 Kasım aralığında 3 günlük greve girmişti. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yer alan maddelere tepki olarak yapılan grevden sonuç alınmaması halinde aralık ayında da greve girileceği duyurulmuştu.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ 2024?

1 Kasım tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği sebebiyle aile hekimleri grev​ kararı almıştı. Buna göre hekimler 2-6 Aralık aralığında grev yapacak ve iş bırakacak.

Türk Tabipler Birliği, X platformu üzerinden "Eziyet Yönetmeliğine Karşı Meslek Onurumuz ve Halkın Sağlığı İçin Aile Hekimliği Çalışanları Olarak 2-6 Aralık Tarihlerinde İş Bırakıyoruz!" paylaşımı ile iş bırakacağını duyurmuştu.

Kasım ayında "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." duyurusu ile grev açıklanmıştı.

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Sağlık ocaklarında geçtiğimiz günlerde uygulanan grev sonrası gözler aralık ayındaki greve çevrildi. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne tepki amacıyla aralık ayında iş bırakma eylemi yapılması bekleniyor.

29 Kasım Cuma günü aile hekimleri açık olacak.