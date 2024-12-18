Aile hekimleri grevde mi? Ocak ayında yeniden iş bırakma eylemi yapılacak

18 Aralık 2024 15:00 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:08

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe tepki olarak aile hekimleri iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Kasım ve Aralık ayında grev yapan aile hekimlerinin grevde olup olmadığı merak edildi.

Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım’da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Yayımlanan yeni yazılı metne göre ocak ayında grev​ yapacaklar.

Her gün binlerce kişinin başvurduğu sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak konusu oldu.

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz."

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genç Sağlık Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Sağlık Çalışanlarına Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) yeni yönetmeliğe karşı iş bırakma eylemi yapacak.

AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BIRAKIYOR?

Yeni yönetmeliğe tepki olarak yapılan grevlerin 3.sü ocak ayında gerçekleşecek. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 6-10 Ocak tarihlerinde birinci basamakta iş bırakma eylemi olurken, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan 8 Ocak'ta iş bırakacak.