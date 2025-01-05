Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak, kaç gün sürecek? Yeni yönetmeliğe tepki

05 Ocak 2025 19:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:25

Aile hekimleri, 6 Ocak Pazartesi (yarın) Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez iş bırakma eylemi yapacak.

Aile hekimlerinde yeni dönem başladı! Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek

Aile hekimlerinde yeni dönem başladı! Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek

Son dakika: Aile hekimleri hakkında yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Aile hekimleri hakkında yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Aile Sağlık Merkezi çalışanları 81 ilde bir kez daha iş bırakacak.

Aile hekimleri Aralık ayından sonra üçüncü kez iş bırakma eylemi yapmış olacak.

AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BIRAKACAK?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için, 6 Ocak Pazartesi günü 81 ildeki Aile Sağlık Merkezi çalışanları iş bırakacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları ise destek amaçlı 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak.

AİLE HEKİMLERİ KAÇ GÜN İŞ BIRAKACAK?

Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım'da 3 gün, 2-6 Aralık tarihlerinde de 5 gün iş bıraktı.

Aile hekimleri bu sefer de 6 Ocak Pazartesi gününden 10 Ocak Cuma günün mesai bitimine kadar 5 gün süreyle iş bırakacak.