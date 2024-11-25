Aile hekimliğinden rapor almak ücretli mi olacak? Yeni düzenleme geliyor

25 Kasım 2024 16:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:52

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklama sonrasında aile hekimlerinde bazı rapor türlerinin ücretli olacağı öğrenildi. Her gün binlerce kişinin başvurduğu aile hekimlerinde hangi raporların ücretli olacağı ise gündeme geldi.

Her gün tedavi için başvurduğumuz sağlık ocaklarında çeşitli imkanlar sunuluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın yaptığı açıklamayla beraber aile hekimlerinde rapor almanın ücretli olacak olması vatandaşın dikkatini çekti.

AİLE HEKİMLERİ RAPOR ÜCRETLİ Mİ OLACAK SON DAKİKA?

Bugün AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım gündemde yer aldı.

Usta'nın paylaşımına göre aile hekimlerinde ehliyet raporu almanın ücretli olacağına dair düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenleme ile ilgili X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz.

İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz.

Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz.

Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak."