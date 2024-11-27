Aile hekimlerinden alınan raporlar ücretli mi olacak? Yeni düzenlemeler yolda

27 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:57

Aile hekimlerinden alınan raporların ücretli olup olmayacağı akıllarda soru işareti bıraktı. Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile bu konuya dair detaylar netleşti.

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Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni tedbirler alınması planlanıyor. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında vatandaşlara ücret karşılığında hizmet sunabilecek.

AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN RAPORLAR ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması durumunda aile hekimlerinin verdiği ehliyet gibi raporlar ücretli olacak.

AİLE HEKİMLERİ DÜZENLEMELERİ NELERİ İÇERİYOR?

Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen kanun teklifi, aile hekimlerinden sevk ile hastaneye başvuranların ödeyeceği katkı paylarında indirim yapılmasına ve aile hekimlerinin, mesai saatleri dışında vatandaşlara ücret karşılığı hizmet verebilmesine dair düzenlemeler içeriyor.

Aynı zamanda teklife göre, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek.