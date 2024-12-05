Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek? Sağlık Ocaklarının açılacağı tarih merak edildi

05 Aralık 2024 12:03 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:06

Aile hekimlerinin 2 Aralık Pazartesi günü başlayan grevinin biteceği ilaç yazdırmak veya muayene olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Aile hekimleri, 5 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Aile hekimleri, 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne karşı 5 gün sürecek iş bırakma grevi yapıyor. Daha önce de 5-7 Kasım tarihlerinde 3 günlük grev düzenleyen aile hekimleri, taleplerine yanıt alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha hizmet vermeme kararı aldı.

AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.

TTB’den yapılan açıklamada " Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." İfadeleri kullanıldı.

Buna göre, aile hekimlerinin 9 Aralık Pazartesi günü işbaşı yapması bekleniyor.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Aile hekimlerinin yaptığı grevin 6 Aralık Cuma günü sona ermesi durumunda sağlık ocakları 9 Aralık Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.